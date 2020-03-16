На французских заводах по выпуску духов для Christian Dior, Givenchy и Guerlain будут производить бесплатные санитайзеры для рук

Концерн LVMH будет использовать свои линии по выпуску парфюмерии для производства дезинфицирующих средств для рук. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителя концерна.

Санитайзеры начнут производить на трех заводах, которые выпускают парфюмерию для брендов Christian Dior, Givenchy и Guerlain. Французское издание CNews поясняет, что речь идет о заводах, расположенных рядом с городами Орлеан, Шартр и Бове.

Как пишет Reuters, LVMH будет бесплатно передавать антисептик французским властям в области здравоохранения. Поставки начнутся с 16 марта. В первую неделю LVMH выпустит 12 тонн продукта. Производство будет продолжаться столько, сколько будет необходимо, заявили в концерне.

Концерн LVMH является мировым лидером на рынке предметов роскоши и объединяет 75 брендов одежды, косметики, ювелирных изделий и других товаров. Владелец LVMH — французский бизнесмен Бернар Арно.

По данным ВОЗ на 15 марта, во Франции подтверждены 4469 случаев заражения коронавирусом и восемь смертей из-за инфекции. Страна находится на третьем месте в Европе по числу заболевших.

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, врачи советуют тщательно мыть руки с мылом или использовать санитайзеры. После начала эпидемии в разных странах начали массово скупать антисептики для рук.