Saudi Aramco наняла человека в костюме санитайзера для пропаганды гигиены. От компании потребовали извинений

10 марта в твиттере начали распространяться фотографии человека в костюме санитайзера для рук. Это был мужчина в медицинской маске и картонной коробке с надписью «Санитайзер для рук», к которой был прикреплен настоящий дозатор с санитайзером. Авторы фото не уточняли, где был снят этот человек. Однако издание Middle East Eye распознало на одном из снимков офис государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Использование работника (к тому же, предположительно, мигранта) в качестве ходячего санитайзера в твиттере посчитали унизительным. «Идея для стенда с санитайзером для рук от Saudi Aramco: работник из бедной страны», — написал один из пользователей твиттера. «Сотрудники компании взаимодействуют с ним так, как будто это нормально!» — подхватил другой. «Еще один отвратительный пример расизма во время коронавируса», — заявил третий.

11 марта Saudi Aramco ответила на критику. Компания заявила о «серьезном недовольстве этим оскорбительным поведением», а также заверила, что уже прекратила практику использования сотрудника в качестве санитайзера и предприняла меры, чтобы не допустить подобного в будущем. Saudi Aramco подчеркнула, что хотела лишь обратить внимание на важность гигиены рук.

Реакцией Saudi Aramco остались довольны не все. В комментариях к ответу компании многие пользователи потребовали компенсировать работнику моральный вред, а также извиниться перед ним и наказать тех, кому пришла в голову идея одеть его в костюм санитайзера для рук.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, в Саудовской Аравии выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, смертельных случаев нет.

Ольга Корелина