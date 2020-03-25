BlaBlaCar призвал пользователей отказаться от поездок

Cервис поиска попутчиков BlaBlaCar призвал пользователей отказаться от совместных поездок, сообщает RNS со ссылкой на заявление гендиректора компании Николаса Брюссона.

«Учитывая темпы распространения вируса, мы настоятельно рекомендуем вам соблюдать предписания государственных органов, чтобы обезопасить себя и окружающих людей. Сейчас не время для путешествий», — приводит издание слова Брюссона.

Он уточнил, что сервис продолжает работать, но пользоваться им стоит только в исключительных случаях.

К 25 марта в России зарегистрировали 658 человек в 55 регионах. Выздоровели 29 человек. Одна женщина, у которой обнаружили коронавирус, умерла. Официально причиной смерти стал оторвавшийся тромб, случай не включили в статистику по COVID-19.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 24 марта потребовал закрыть в Москве и в регионах ночные клубы, библиотеки, кинотеатры, катки и боулинги. Москвичи старше 65 лет с 26 марта по 14 апреля должны соблюдать домашний режим и не посещать любые общественные места, 25 марта бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей отменили.