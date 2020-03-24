Граждан России будут возвращать в страну на спецпоезде, военных самолетах и лайнерах «Белавиа»

Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, поручил организовать вывоз россиян из стран, неблагоприятных по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте правительства.

Минтрансу поручено привлечь к возвращению россиян на родину ресурсы Минобороны, МЧС и Управления делами президента.

Также Минтранс должен организовать единовременный вывоз граждан Украины и России на родину по железной дороге: украинцев отправят на Украину, россиян — в РФ. Компания РЖД уточнила, что для это будет создан спецпоезд по маршруту Киев — Москва — Киев, который отправится 27 марта.

Возвращение граждан России из Египта, с которым у России приостановлено авиасообщение, будет осуществляться на самолетах белорусской авиакомпании «Белавиа» — в счет ее долга перед РФ за аэронавигационные услуги.

Обновлено. МИД РФ заявил, что украинцев из России будут вывозить только на добровольной основе.

Из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы. Поэтому граждане России, находившиеся за рубежом, столкнулись с трудностями при возвращении на родину. Они жаловались на отмены рейсов и подорожание билетов «Аэрофлота» . ФАС потребовала от перевозчика снизить цены на билеты для возвращающихся в Россию.

В феврале власти России привлекли военные самолеты для эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй, которая на тот момент была главным в мире очагом распространения коронавирусной инфекции.