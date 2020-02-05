Российские военные самолеты эвакуировали из Ухани 144 человека

Два самолета Минобороны РФ эвакуировали из китайского города Ухань 144 человека. Самолеты 5 февраля приземлились в Тюменской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Среди эвакуированных — два иностранца: гражданин Таджикистана и гражданин Армении.

Заболевших нет, по словам военных медиков, состояние всех прибывших в Тюмень удовлетворительное. Их разместят в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 километрах от Тюмени, передает ТАСС слова тюменского губернатора Александра Моора.

В провинции Хубэй (Ухань — ее административный центр), по данным посольства РФ, на момент начала эвакуации находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183.

В России подтвердили два случая пневмонии из-за коронавируса 2019-nCoV. Оба заболевших — граждане Китая.

По данным на утро 5 февраля из-за коронавируса погибли 492 человека, из них 490 на материковом Китае, один в Гонконге и один на Филиппинах.