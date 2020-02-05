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В Тюмень прибыл самолет с россиянами, эвакуированными из Китая. Фотография

Источник: Meduza
5 февраля в Тюмень <a href="https://tass.ru/obschestvo/7687433" target="_blank">прибыл</a> первый самолет Воздушно-космических сил с россиянами и гражданами других стран, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится центр распространения <a href="https://meduza.io/news/2020/02/05/ot-novoy-koronavirusnoy-infektsii-pogibli-pochti-500-chelovek" target="_blank">новой коронавирусной инфекции</a>. В Минобороны России сообщили, что среди эвакуированных никто не болен. На выходе из самолета у людей <a href="https://72.ru/text/health/66479266/" target="_blank">измеряют</a> температуру. Всех граждан на две недели разместят в реабилитационном центре, расположенном в 30 километрах от Тюмени.
5 февраля в Тюмень прибыл первый самолет Воздушно-космических сил с россиянами и гражданами других стран, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится центр распространения новой коронавирусной инфекции. В Минобороны России сообщили, что среди эвакуированных никто не болен. На выходе из самолета у людей измеряют температуру. Всех граждан на две недели разместят в реабилитационном центре, расположенном в 30 километрах от Тюмени.
Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса