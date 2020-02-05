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В Тюмень прибыл самолет с россиянами, эвакуированными из Китая. Фотография
07:58, 5 февраля 2020
Источник: Meduza
5 февраля в Тюмень
прибыл
первый самолет Воздушно-космических сил с россиянами и гражданами других стран, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится центр распространения
новой коронавирусной инфекции
. В Минобороны России сообщили, что среди эвакуированных никто не болен. На выходе из самолета у людей
измеряют
температуру. Всех граждан на две недели разместят в реабилитационном центре, расположенном в 30 километрах от Тюмени.
Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
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