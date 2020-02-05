От новой коронавирусной инфекции погибли почти 500 человек

По состоянию на утро 5 февраля от вспышки пневмонии из-за коронавируса 2019-nCoV погибли 492 человека, сообщает South China Morning Post. За сутки умерли 65 человек, что стало рекордным значением за время эпидемии.

Больше всего погибших в материковом Китае — 490 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Еще двое умерли в Гонконге и на Филиппинах.

Число заболевших превысило 24,5 тысячи человек. В Китае зарегистрировано 3887 новых случаев, что стало рекордным приростом за день. Общее число заболевших в материковой части Китая — 24324 человек, в других странах и — еще 215 человек. От пневмонии выздоровели 911 человек.

В Японии из-за новой коронавирусной инфекции под карантином оказались почти 3700 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришедшего в порт Иокогамы. У 10 пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV, но число заболевших может вырасти, поскольку не все результаты тестирования готовы. На лайнере находятся двое россиян, сообщили в посольстве РФ в Токио.

Минобороны России 4 февраля эвакуировало 128 россиян и 16 граждан стран ЕАЭС из китайского города Ухань, где находится центр распространения новой коронавирусной инфекции. После эвакуации россиян разместят на двухнедельный карантин в Тюменской области.