Украина из-за коронавируса отложила весенний призыв в армию. Россия от его отсрочки отказалась

Президент Украины Владимир Зеленский на месяц отложил сроки весеннего призыва в армию в 2020 году. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Призыв, который изначально должен был пройти в апреле-июне, перенесен на май-июль.

Ранее Минобороны России отказалось переносить весенний призыв в армию. Он пройдет с 1 апреля по 15 июля. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что всех новобранцев проверят на коронавирус.

По данным на 23 марта, в России выявлено 438 случаев заражения коронавирусом, на Украине — 73 случая.

Из-за коронавируса Россия закрыла границы, студентов стали отправлять на дистанционное обучение, сотрудников — на удаленную работу. В Москве закрыли школы, спортивные объекты и культурные учреждения, запретили массовые мероприятия.

Украина также запретила въезд для иностранцев, в городах страны начали закрывать торговые, спортивные и культурные объекты. В Киеве закрыли метро и ввели спецпропуска для проезда в наземном общественном транспорте.