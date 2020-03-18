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В Киеве из-за коронавируса закрыли метро. Фотография
15:47, 18 марта 2020
Источник: Meduza
В Киеве с 18 марта на две недели закрыли метро. Такую меру для борьбы с коронавирусом
предложил
президент Украины Владимир Зеленский. В городе с населением 3,7 миллиона человек начался транспортный коллапс, на остановках наземного транспорта выстроились огромные очереди. Ограничения по числу пассажиров в салонах автобусов и троллейбусах, а также требования о защитных масках, не соблюдались. В центре столицы Украины и на мостах через Днепр
образовались
многокилометровые пробки.
Валентин Огиренко / Reuters / Scanpix / LETA
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