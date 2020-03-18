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В Киеве из-за коронавируса закрыли метро. Фотография

Источник: Meduza
В Киеве с 18 марта на две недели закрыли метро. Такую меру для борьбы с коронавирусом <a href="https://meduza.io/news/2020/03/16/prezident-ukrainy-predlozhil-zakryt-metro-i-otmenit-soobschenie-mezhdu-gorodami" target="_blank">предложил</a> президент Украины Владимир Зеленский. В городе с населением 3,7 миллиона человек начался транспортный коллапс, на остановках наземного транспорта выстроились огромные очереди. Ограничения по числу пассажиров в салонах автобусов и троллейбусах, а также требования о защитных масках, не соблюдались. В центре столицы Украины и на мостах через Днепр <a href="https://112.ua/kiev/iz-za-zakrytiya-metropolitena-kiev-skovali-probki-karta-529549.html" target="_blank">образовались</a> многокилометровые пробки.
В Киеве с 18 марта на две недели закрыли метро. Такую меру для борьбы с коронавирусом предложил президент Украины Владимир Зеленский. В городе с населением 3,7 миллиона человек начался транспортный коллапс, на остановках наземного транспорта выстроились огромные очереди. Ограничения по числу пассажиров в салонах автобусов и троллейбусах, а также требования о защитных масках, не соблюдались. В центре столицы Украины и на мостах через Днепр образовались многокилометровые пробки.
Валентин Огиренко / Reuters / Scanpix / LETA