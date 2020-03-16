Президент Украины предложил закрыть метро и отменить сообщение между городами

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в рамках борьбы с распространением коронавируса ввести ряд мер.

В частности, Зеленский призвал правительство , с 12:00 18 марта запретить междугороднее и межобластное автобусное, железнодорожное и авиа сообщение.

Для общественного транспорта, считает Зеленский, нужно ограничить число пассажиров — не более 10 человек в маршрутном такси, не более 20 человек в автобусах, трамваях, троллейбусах.

С полуночи 17 марта, по словам президента Украины, следует закрыть учреждения культуры, торгово-развлекательные центры, а ресторанам, кафе и другим заведения общепита разрешить работать только в режиме доставки.

Также Зеленский призвал профильные ведомства разработать программу кредитных каникул, обеспечить доплату в 1000 гривен пенсионерам, чья пенсия не превышает 5000 гривен и провести переговоры с МВФ о помощи.

Соответствующие меры, считает Зеленский, правительство должно одобрить на заседании вечером 16 марта.

По состоянию на 16 марта, на Украине подтверждены три случая заболевания коронавирусом, известно об одном погибшем.

Украина в рамках борьбы с распространением коронавируса ранее закрыла свои наземные границы и отменила авиасообщение с другими странами.