В России за день коронавирус обнаружили еще у 71 человека

За сутки в России коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили еще у 71 человека, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Таким образом, общее число заболевших составляет 438 человек.

Все новые случаи заболевания зарегистрированы в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу, поступившем в «Медузу»

В московском штабе, в свою очередь, сообщили, что по договоренности с Роспотребнадзором решили изменить систему подсчета: диагноз «коронавирусная инфекция» станут ставить после первой положительной пробы.

Премьер-министр также призвал пожилых жителей России оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу, временно отказаться от прогулок и встреч. Одновременно с этим мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

В России выздоровели 17 человек, у которых обнаружили коронавирус. Это 14 граждан России, двое граждан Китая и один гражданин Италии.

19 марта в Москве умерла женщина, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Власти сообщили, что причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб.