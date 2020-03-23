Собянин запретил москвичам старше 65 лет выходить на улицу. Им выплатят материальную помощь

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим и не посещать любые общественные места. Такие меры приняты в связи с эпидемией коронавируса и будут действовать с 26 марта по 14 апреля.

Для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции этим группам граждан будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4000 рублей.

В случае необходимости пожилые москвичи могут позвонить на «горячую линию» по номеру 8-495-870-45-09 — там можно вызвать волонтеров или заказать на дом бесплатную доставку лекарств.

Операторам связи запрещено отключать у пенсионеров телефоны и интернет. Также временно отменяется взимание с них пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Вместе с этим Собянин временно отменил льготный проезд в общественном транспорте для школьников, чтобы они лишний раз не подвергали опасности пожилых москвичей.

Обновлено. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также рекомендовал пожилым россиянам оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу.

По состоянию на утро 23 марта в России зарегистрирован еще 71 случай заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 438 человек. Из них 262 случая приходятся на Москву.