Россия ограничивает авиасообщение с Турцией, Японией, Вьетнамом и Таиландом
Источник: ТАСС
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С 23 марта Россия вводит временные ограничения на полеты в страны, где выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, будут ограничены полеты в Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (допустимы рейсы в Токио), Вьетнам (допустимы рейсы в Ханой) и Таиланд (допустимы рейсы в Бангкок).
В то же время российские авиакомпании смогут выполнять чартерные рейсы в эти страны для возвращения домой сограждан.
Ранее из-за пандемии коронавируса Россия уже ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, а также странами Евросоюза и не входящими в него Норвегией и Швейцарией.
На территории РФ также до 1 мая действует запрет на въезд для иностранцев.