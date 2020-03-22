Россия ограничивает авиасообщение с Турцией, Японией, Вьетнамом и Таиландом

С 23 марта Россия вводит временные ограничения на полеты в страны, где выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, будут ограничены полеты в Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (допустимы рейсы в Токио), Вьетнам (допустимы рейсы в Ханой) и Таиланд (допустимы рейсы в Бангкок).

В то же время российские авиакомпании смогут выполнять чартерные рейсы в эти страны для возвращения домой сограждан.

Ранее из-за пандемии коронавируса Россия уже ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, а также странами Евросоюза и не входящими в него Норвегией и Швейцарией.

На территории РФ также до 1 мая действует запрет на въезд для иностранцев.