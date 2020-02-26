Россия ограничит авиаперелеты в Южную Корею из-за коронавируса. Россиян просят не летать в Италию

Власти России с 1 марта приостановят авиационное сообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в страну продолжат летать «Аэрофлот» и «Аврора».

Правительство России также просит граждан воздержаться от поездок в Италию. Авиасообщение с этой страной закрывать не планируется. Такая же рекомендация распространяется на другие страны, где есть заболевшие.

С 28 февраля Россия перестанет выдавать визы гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. До какого времени продлится запрет, Голикова не уточнила.

Авиасообщение с Китаем будет ограничено как минимум до 1 апреля. До этого же времени будут действовать ограничения на пересечение границы с Китаем, отметила Голикова.

Вице-премьер добавила, что у российских властей есть живой штамм коронавируса. Ученые работают над вакциной, разработано пять прототипов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, сообщила, что в России всех больных пневмонией станут дополнительно обследовать на коронавирус.

Южная Корея считается крупнейшим центром распространения коронавирусной инфекции после Китая. В этой стране, по последним данным, коронавирус обнаружили у 1261 человека, умерли 12. В Италии заболели 374 человека и умерли 12 — это больше, чем в других странах Европы. Иран стал второй страной после Китая по числу погибших: умерли 19 человек, заболели 139.

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