В Южной Корее коронавирус обнаружили у 1146 человек, в Италии за день заболели более 100 человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило 80970 человек. С начала распространения инфекции умерли не менее 2769 человек, выздоровели 29998 человек, сообщает South China Morning Post.

В Китае за день коронавирус обнаружили у 406 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Днем ранее заболевших было больше — 508 человек. За сутки умерли 52 человека (днем ранее — 71). Всего в материковом Китае инфекцией заболели 78064 человека, умерли — 2715.

В Южной Корее, ставшей крупнейшим центром распространения COVID-19 после Китая, за день заболели еще 169 человек, в том числе один американский военный. Общее число зараженных — 1146 человек, умерли 12 человек.

Иран стал второй страной после Китая по числу погибших от коронавирусной инфекции. В стране уже умерли 16 человек, заболели 95 человек.

В Италии вирус обнаружили у еще 114 человек, всего в стране заболели 323 человека, умерли 11.

За последние сутки коронавирус впервые обнаружили у людей, находящихся в трех европейских странах — Австрии, Швейцарии и Хорватии.