500 богатейших людей мира из рейтинга Bloomberg Billionaires Index 24 февраля потеряли в общей сложности 139 миллиардов долларов. Причиной стало падение фондовых рынков из-за новых опасений о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику, пишет Bloomberg.

По информации агентства, это самое серьезное снижение уровня благосостояния самых богатых людей мира с начала составления Bloomberg Billionaires Index в октябре 2016 года.

Наибольшие потери понесли основатель Amazon Джефф Безос (первое место в Bloomberg Billionaires Index) и владелец концерна люксовых брендов LVMH Бернар Арно (третье место в Bloomberg Billionaires Index). Оба потеряли по 4,8 миллиарда долларов.

Из российских бизнесменов больше всего пострадал президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (45-е место), его состояние уменьшилось на 1,2 миллиарда долларов.

24 февраля индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 3,3%, немецкий Dax — на 4%, итальянский FTSE Mib — на 4,5%, французский CAC 40 — на 5%. Американский фондовый индекс S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones потеряли более 3%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,79%, японский Nikkei — на 0,39%.

Фондовые рынки упали на фоне дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции за пределами Китая — в частности, в Италии, Южной Корее и Иране. По данным на утро 25 февраля, число заразившихся вирусом в мире превысило 80 тысяч человек, умерли 2700 человек.