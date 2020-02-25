Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 80 тысяч человек. Умерли 2700 человек

По состоянию на утро 25 февраля коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у еще 508 человек в материковой части Китая, за сутки в стране умер 71 человек, сообщает South China Morning Post.

Общее число заболевших в Китае достигло 77658 человек, а с учетом заразившихся в остальном мире — 80130 человек. В Китае от инфекции погибли 2663 человека, в остальных странах — еще 37 человек.

Южная Корея — крупнейшее место распространения COVID-19 после Китая. Число заразившихся за сутки выросло на 60 и достигло 893 человека. За день умер один человек, с начала вспышки инфекции — восемь. На этом фоне несколько городов в Китае закрыли для жителей Южной Кореи. США призвали своих граждан воздержаться от поездок в Южную Корею.

В Италии, где произошла крупнейшая вспышка COVID-19 в Европе, к 25 февраля коронавирус обнаружили у 209 человек, известно о семи погибших.

О первых случаях заражения коронавирусной инфекцией, пишет Reuters, сообщили власти Кувейта, Бахрейна, Омана, Афганистана и Ирака. В этих странах коронавирус обнаружили у людей, посещавших Иран, где погибли 12 человек, а еще 61 человек заразился.

По данным Reuters, за пределами Китая вспышка распространилась примерно на 29 стран и территорий.