Иранский чиновник, не поверивший новостям об эпидемии коронавируса, сам заразился коронавирусом

Замглавы иранского минздрава Ирадж Харирчи заразился коронавирусной инфекцией, сообщает ILNA.

Как передает Al Arabiya, на пресс-конференции 24 февраля Харирчи отвергал возможность эпидемии коронавируса в Иране.

Так, он не поверил в сообщения СМИ, что в одном только городе Кум от инфекции умерли 50 человек.

«Если число жертв коронавируса в Куме составляет даже четверть от того, которое называют журналисты, я уйду в отставку», — цитирует Харирчи Al Arabiya.

По официальным данным, от коронавируса в Иране к 25 февраля умерли 15 человек, заболели 95.