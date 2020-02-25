Иранский чиновник, не поверивший новостям об эпидемии коронавируса, сам заразился коронавирусом
Источник: ILNA
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Замглавы иранского минздрава Ирадж Харирчи заразился коронавирусной инфекцией, сообщает ILNA.
Как передает Al Arabiya, на пресс-конференции 24 февраля Харирчи отвергал возможность эпидемии коронавируса в Иране.
Так, он не поверил в сообщения СМИ, что в одном только городе Кум от инфекции умерли 50 человек.
«Если число жертв коронавируса в Куме составляет даже четверть от того, которое называют журналисты, я уйду в отставку», — цитирует Харирчи Al Arabiya.
По официальным данным, от коронавируса в Иране к 25 февраля умерли 15 человек, заболели 95.