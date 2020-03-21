Робота Федора и подобных ему андроидов сочли бесполезными для МКС

Человекоподобный робот, аналогичный слетавшему в 2019 году на МКС Федору, больше пригодится на окололунной станции, чем на орбитальной. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике Федора «Андроидная техника».

«В результате анализа и общения с космонавтами видим, что робот внутрикорабельной деятельности не так востребован для МКС ввиду того, что на станции постоянно присутствуют космонавты», — пояснили в пресс-службе компании.

«Андроидная техника» анализирует работу Федора на МКС в августе 2019-го, когда робот выполнял задачи под управлением космонавта Александра Скворцова. Как уточнили в компании, у Скворцова «было много замечаний по костюму управления [андроидом]». В твиттере Федора можно посмотреть, например, как под управлением космонавта он пытался поймать отвертку.

В ноябре 2019-го в «Роскосмосе» рассказали, что на смену Федору на его же платформе создают робота Артема (ARTEM, Automatic Research and Testing Machine). Артем, как утверждали в госкорпорации, станет пилотом космического корабля «Орел», ранее известного как корабль «Федерация».

«Андроидная техника» 20 марта сообщила, что договор с Роскосмосом о создании робота все еще не подписан. ТАСС напоминает, что первый полет «Орла» пока запланирован на 2023 год, космонавтов на борту не будет.