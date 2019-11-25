Карьера робота Федора закончилась после одной миссии. Его заменят роботом Артемом, который умеет нажимать на кнопки 🤖

Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA

Роботу Федору, в августе слетавшему на МКС, уже нашли замену — робота Артема (ARTEM, Automatic Research and Testing Machine). Об этом в интервью ТАСС рассказал представитель «Роскосмоса» Александр Блошенко.

У «Роскосмоса» были планы на Федора до 2021 года (робота хотели отправить в полет на корабле «Федерация»), но его карьера закончилась сильно раньше — в сентябре 2019-го, всего после одной миссии.

После возвращения Федора с МКС, куда он смог пристыковаться только со второго раза, «Роскосмос» объявил, что «именно этот робот [больше] никуда не полетит».

В будущих миссиях задействуют «детей» Федора — роботов, создаваемых на его платформе, говорил ранее Блошенко.

Артем — как раз такой робот. На какой стадии находится его создание, Блошенко в интервью ТАСС не уточнил. Он надеется, что новая машина будет «элегантнее» Федора, которого Блошенко назвал «довольно топорным».

Федора создавали как робота-спасателя, он должен был помогать МЧС спасать людей. Поэтому ему дали значительную свободу движений: утверждалось, что «Федор — единственный антропоморфный робот, умеющий ползать на четвереньках».

Еще Федор может садиться на шпагат и стрелять с двух рук — этому его научили уже после перевода в космонавты. Чем Федор занимался на космической станции, неизвестно. В его твиттере есть фотографии, на которых он пытается поймать отвертку. Правда, непонятно, имеет ли «Роскосмос» отношение к этому твиттеру. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утверждает, что не знает, кто ведет блог Федора.

Артем, по словам Блошенко, тоже будет весьма способным: «Он будет делать то, о чем нас так долго все просили: нажимать кнопки». Это Артему пригодится для полета на корабле «Орел» (так переименовали «Федерацию», пока что испытания намечены на 2023 год).

Федору, кажется, еще не сообщили, что его карьера уже закончилась. В октябре робот полагал, что на корабле «Орел» полетит на Луну, и мечтал о ракете «Протон-М» (о том, что от носителя постепенно откажутся в пользу «Ангары», робот, возможно, тоже не знает).