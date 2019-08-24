Корабль с роботом Федором не смог пристыковаться к МКС. Если снова не получится, его могут затопить

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Утром 24 августа корабль «Союз МС-14» не смог с первой попытки пристыковаться к Международной космической станции. Корабль стартовал с Байконура 22 августа, автоматическая стыковка была запланирована на 8:30 утра субботы (время московское). Судя по трансляции NASA, около 8:25 «Союз» приблизился к стыковочному модулю на расстояние менее 80 метров, но не смог зафиксировать свое положение.

Около 8:35 стыковка была отменена, «Союз» отвели на безопасное расстояние 300 метров от МКС. По данным источника «Интерфакса», возникли проблемы с системой автоматической стыковки «Курс», которой не удалось стабилизировать корабль. Позднее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев объявил, что причиной стали «ранее не встречавшиеся колебания» корабля. В трансляции NASA речь шла о проблеме усилителя системы «Курс» на борту МКС.

«Союз МС-14» отправился к МКС без экипажа, но на борту находится российский робот Федор (позывной Skybot F-850). В его твиттере утром 24 августа опубликовали кадр с видеокамеры «Союза» перед заходом на стыковку. Это успел ретвитнуть глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который затем отправился в Центр управления полетов на заседание госкомиссии, где разбираются в причинах неполадок. В госкорпорации отметили, что безопасности станции и экипажа ничего не угрожает.

Косморобот в полете Роскосмос ТВ

Повторная попытка стыковки запланирована на 8-9 утра понедельника 26 августа. Перед этим на МКС заменят и проверят радиоаппаратуру — проверка выявила неполадки в связи с «Союзом». В отличие от беспилотных «Прогрессов», «Союз» не оборудован системой, которая позволяет пристыковать его под контролем космонавтов, находящихся на МКС. «Федора мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам», — заметил Соловьев. Эксперт Иван Моисеев отметил, что если корабль не удастся пристыковать в течение недели (такой запас топлива на «Союзе»), его придется затопить. Как отмечает «Интерфакс», полет «Союза» застрахован на 4,4 миллиарда рублей.

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