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Робот Федор долго не включался и неуклюже ловил инструменты. Это не смутило космонавта
10:33, 9 октября 2019
Источник: Meduza
Космонавт Алексей Овчинин на пресс-конференции
подвел
итоги работы с роботом Федором на Международной космической станции. Несмотря на то, что робот долго не включался (Овчинин
даже хотел
применить молоток), долго пытался повторить базовые движения пальцами для использования инструментов и смог автоматически ответить
не на все
вопросы операторов, космонавт оценил этот эксперимент положительно.
Фото в анонсе: Александр Скворцов / Роскосмос
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