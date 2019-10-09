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Робот Федор долго не включался и неуклюже ловил инструменты. Это не смутило космонавта

Источник: Meduza
Космонавт Алексей Овчинин на пресс-конференции <a href="https://www.interfax.ru/russia/679672" target="_blank">подвел</a> итоги работы с роботом Федором на Международной космической станции. Несмотря на то, что робот долго не включался (Овчинин <a href="https://meduza.io/shapito/2019/08/31/mozhet-molotkom-stuknut-kosmonavt-s-15-y-popytki-vklyuchili-robota-fedora-na-mks" target="_blank">даже хотел</a> применить молоток), долго пытался повторить базовые движения пальцами для использования инструментов и смог автоматически ответить <a href="https://aif.ru/society/science/eksperiment_uspeshno_vypolnen_itogi_polyota_robota_fedora_na_mks" target="_blank">не на все</a> вопросы операторов, космонавт оценил этот эксперимент положительно.
Космонавт Алексей Овчинин на пресс-конференции подвел итоги работы с роботом Федором на Международной космической станции. Несмотря на то, что робот долго не включался (Овчинин даже хотел применить молоток), долго пытался повторить базовые движения пальцами для использования инструментов и смог автоматически ответить не на все вопросы операторов, космонавт оценил этот эксперимент положительно.

Фото в анонсе: Александр Скворцов / Роскосмос