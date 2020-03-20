От коронавируса во всем мире умерли более 10 тысяч человек. Больше всего погибших в Италии

С начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире умерли не менее 10030 заболевших, сообщает университет Джонса Хопкинса. За минувший день число погибших выросло более чем на тысячу человек, что стало максимальным приростом за два месяца.

В Италии за день умерли 427 человек, у которых диагностировали заболевание. Всего в стране погибли не менее 3405 человек с коронавирусом. Для сравнения: в материковом Китае, где началась эпидемия, скончались около 3250 человек. Италия занимает второе место по числу диагностированных заболеваний — более 41 тысячи.

В Иране и Испании общее число заболевших к утру 20 марта превысило 18 тысяч человек в каждой из стран, в Германии выявили около 15 тысяч случаев заражения, в США — 14 тысяч, во Франции — 11 тысяч, в Южной Корее — более 8500.

За последний день в Китае коронавирус обнаружили еще у 39 человек, трое умерли, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР. При этом в провинции Хубэй и городе Ухань, откуда вирус получил широкое распространение, за день не зарегистрировали ни одного нового случая. В Китае с начала эпидемии заразились 80967 человек, выздоровели более 71 тысячи человек.

С конца 2019 года коронавирус обнаружили у 245 тысяч человек, более 86 тысяч из них выздоровели.

В России по состоянию на 19 марта выявили 199 человек с коронавирусом. В Москве умерла 79-летняя женщина, у которой обнаружили вирус. Причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб.