Дональд Трамп отменил личную встречу лидеров G7. Саммит пройдет по видеосвязи

Президент США Дональд Трамп отказался проводить саммит «Большой семерки» в своей резиденции Кэмп-Дэвид в июне из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника президента по G7 Ларри Кудлоу.

16 марта Трамп провел видеоконференцию с лидерами G7. Кроме того, такие конференции пройдут на этой неделе, а также в апреле, мае и июне.

Решение об отмене личной встречи лидеров G7 принято на фоне закрытия границ многих стран мира из-за распространения коронавирусной инфекции.

По данным на утро 20 марта, в мире погибли более 10 тысяч человек с коронавирусом. Зарегистрировано 245 тысяч случаев заражения, более 86 тысяч человек выздоровели.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что рассматривает возможность пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.