«Агора» создала штаб правовой помощи из-за пандемии

Международная правозащитная группа «Агора» открыла оперативный штаб правовой помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении «Агоры», поступившем в «Медузу», сказано, что за последний месяц в организацию обратились 20 человек, столкнувшихся с разными проблемами из-за коронавируса.

Организация намерена помогать тем, на кого давит полиция, например, людям, оштрафованным за выход из дома во время режима самоизоляции.

Среди других вопросов, по которым готовы помочь адвокаты «Агоры»: использование технологии распознавания лиц для слежки за теми, кто находится под домашним карантином; невозможность выезда или въезда в Россию; принудительная госпитализация; выдворение из страны; ограничение свободы слова; сложности у предпринимателей из-за введенных запретов.

Для консультаций можно писать или звонить в WhatsApp по номерам +7-917-938-08-77 и +7-962-570-13-05, а также связываться в Telegram @Covid19LawAgora и @help_covid19. У оперативного штаба «Агоры» есть телеграм-канал.