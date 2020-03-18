ФСИН из-за коронавируса временно запретила свидания в СИЗО и колониях

ФСИН для борьбы с распространением коронавируса с 16 марта временно отменила длительные и краткосрочные свидания с обвиняемыми, подозреваемыми и осужденными. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения ввели «до особого указания», какой-либо конкретной даты в сообщении ФСИН нет.

Ведомство также запретило допуск в СИЗО и колонии посетителей и сотрудников «с повышенной температурой тела», а также тех, кто в течение последних двух недель приехал из стран, где распространилась коронавирусная инфекция.

В Иране 85 тысяч заключенных временно овободили, чтобы снизить риск распространения COVID-19 в переполненных тюрьмах. На свободу вышли те, кто не совершал тяжких преступлений, всех перед освобождением проверили на коронавирус.