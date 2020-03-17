Иран из-за коронавируса освободил из тюрем 85 тысяч заключенных
Источник: Reuters
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Из иранских тюрем временно освобождены 85 тысяч заключенных, сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голямхосейна Эсмаили.
Такая мера, подчеркнул он, направлена на то, чтобы снизить риск распространения коронавируса в переполненных местах лишения свободы.
Иран начал освобождать заключенных из тюрем в начале марта. Представители властей подчеркивали, что на свободу выходят лишь те, кто не совершал тяжких преступлений, а всех подлежащих освобождению проверили на коронавирус.
По последним данным, в Иране подтверждены почти 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, 853 человека умерли. По числу выявленных инфицированных, Иран занимает третье место в мире после Китая и Италии.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
93
0
8
🇨🇳 Китай
81 033
3 217
67 910
🇮🇹 Италия
27 980
2 158
2 749
🇮🇷 Иран
14 991
853
4 590
🇪🇸 Испания
9 942
342
530
🇰🇷 Южная Корея
8 236
75
1 137
🇩🇪 Германия
7 272
17
67
🇫🇷 Франция
6 650
148
12
🇺🇸 США
4 594
85
17
🇨🇭 Швейцария
2 200
14
4
🇬🇧 Великобритания
1 551
56
21
...
...
...
...
📝 Всего в мире
181 511
7 126
78 088
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 16:00 16.03.2020 (по московскому времени)