Иран из-за коронавируса освободил из тюрем 85 тысяч заключенных

Из иранских тюрем временно освобождены 85 тысяч заключенных, сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голямхосейна Эсмаили.

Такая мера, подчеркнул он, направлена на то, чтобы снизить риск распространения коронавируса в переполненных местах лишения свободы.

Иран начал освобождать заключенных из тюрем в начале марта. Представители властей подчеркивали, что на свободу выходят лишь те, кто не совершал тяжких преступлений, а всех подлежащих освобождению проверили на коронавирус.

По последним данным, в Иране подтверждены почти 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, 853 человека умерли. По числу выявленных инфицированных, Иран занимает третье место в мире после Китая и Италии.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 93 0 8 🇨🇳 Китай 81 033 3 217 67 910 🇮🇹 Италия 27 980 2 158 2 749 🇮🇷 Иран 14 991 853 4 590 🇪🇸 Испания 9 942 342 530 🇰🇷 Южная Корея 8 236 75 1 137 🇩🇪 Германия 7 272 17 67 🇫🇷 Франция 6 650 148 12 🇺🇸 США 4 594 85 17 🇨🇭 Швейцария 2 200 14 4 🇬🇧 Великобритания 1 551 56 21 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 181 511 7 126 78 088 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 16:00 16.03.2020 (по московскому времени)