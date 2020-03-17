Роскосмос отложил празднование Дня космонавтики

Торжественные мероприятия по случая Дня космонавтики, отмечаемого 12 апреля, будут отменены из-за угрозы распространения коронавируса в России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В торжествах, традиционно проходящих в Государственном кремлевском дворце, обычно принимают участие руководители и работники ракетно-космической отрасли, космонавты, зарубежные гости и президент России, рассказали в госкорпорации.

Новая дата празднований пока не определена. Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли заявил, что торжественные мероприятия перенесут на 4 октября 2020 года, когда отмечается годовщина запуска первого искусственного спутника Земли.

Из-за эпидемии COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете в столице всех массовых мероприятий с участием более 50 человек. Запрет действует с 16 марта по 10 апреля.

Правительство РФ в свою очередь объявило о запрете на въезд в страну иностранцев с 18 марта по 1 мая.

В России зарегистрированы 93 случая заражения COVID-19. Во всем мире заболели более 182 тысяч человек, из них семь тысяч умерли и 79 тысяч выздоровели.