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Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса. До конца года их убытки могут превысить 100 миллиардов рублей

Источник: Интерфакс
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Закрытие международных рейсов из-за коронавируса грозит банкротством российских авиакомпаний. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько, передает «Интерфакс».

«Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в гражданской авиации. Фактически возникают риски банкротств авиаперевозчиков», — сказал Нерадько.

По его словам, от закрытия полетов в Китай в феврале российские авиакомпании недополучили 1,7 миллиарда рублей. Если ситуация по коронавирусу не улучшится до конца года, перевозчики, по их собственной оценке, могут недополучить свыше 100 миллиардов рублей, добавил Нерадько.

В качестве меры поддержки авиационной отрасли он предложил обнулить аэронавигационные сборы в Дальневосточном федеральном округе и ввести скидку 50% на такие сборы в остальных регионах.

Ситуация с коронавирусом может отразиться и на безопасности полетов в связи с невозможностью пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров, отметил чиновник. Это повлияет и на доставку запчастей воздушных судов, «если грузоперевозки сократятся так же, как и пассажирские».

Интерфакс

Из-за коронавируса Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, а также странами Евросоюза и не входящими в него Норвегией и Швейцарией.

С 18 марта Россия закроет въезд для иностранцев. Запрет будет действовать до 1 мая.

Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
93
0
8
🇨🇳 Китай
81 033
3 217
67 910
🇮🇹 Италия
27 980
2 158
2 749
🇮🇷 Иран
14 991
853
4 590
🇪🇸 Испания
9 942
342
530
🇰🇷 Южная Корея
8 236
75
1 137
🇩🇪 Германия
7 272
17
67
🇫🇷 Франция
6 650
148
12
🇺🇸 США
4 594
85
17
🇨🇭 Швейцария
2 200
14
4
🇬🇧 Великобритания
1 551
56
21
...
...
...
...
📝 Всего в мире
181 511
7 126
78 088
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 11:00 17.03.2020 (по московскому времени)