Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса. До конца года их убытки могут превысить 100 миллиардов рублей
Закрытие международных рейсов из-за коронавируса грозит банкротством российских авиакомпаний. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько, передает «Интерфакс».
«Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в гражданской авиации. Фактически возникают риски банкротств авиаперевозчиков», — сказал Нерадько.
По его словам, от закрытия полетов в Китай в феврале российские авиакомпании недополучили 1,7 миллиарда рублей. Если ситуация по коронавирусу не улучшится до конца года, перевозчики, по их собственной оценке, могут недополучить свыше 100 миллиардов рублей, добавил Нерадько.
В качестве меры поддержки авиационной отрасли он предложил обнулить аэронавигационные сборы в Дальневосточном федеральном округе и ввести скидку 50% на такие сборы в остальных регионах.
Ситуация с коронавирусом может отразиться и на безопасности полетов в связи с невозможностью пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров, отметил чиновник. Это повлияет и на доставку запчастей воздушных судов, «если грузоперевозки сократятся так же, как и пассажирские».
Из-за коронавируса Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, а также странами Евросоюза и не входящими в него Норвегией и Швейцарией.
С 18 марта Россия закроет въезд для иностранцев. Запрет будет действовать до 1 мая.