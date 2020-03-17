Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса. До конца года их убытки могут превысить 100 миллиардов рублей

Закрытие международных рейсов из-за коронавируса грозит банкротством российских авиакомпаний. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько, передает «Интерфакс».

«Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в гражданской авиации. Фактически возникают риски банкротств авиаперевозчиков», — сказал Нерадько.

По его словам, от закрытия полетов в Китай в феврале российские авиакомпании недополучили 1,7 миллиарда рублей. Если ситуация по коронавирусу не улучшится до конца года, перевозчики, по их собственной оценке, могут недополучить свыше 100 миллиардов рублей, добавил Нерадько.

В качестве меры поддержки авиационной отрасли он предложил обнулить аэронавигационные сборы в Дальневосточном федеральном округе и ввести скидку 50% на такие сборы в остальных регионах.

Из-за коронавируса Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, а также странами Евросоюза и не входящими в него Норвегией и Швейцарией.

С 18 марта Россия закроет въезд для иностранцев. Запрет будет действовать до 1 мая.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 93 0 8 🇨🇳 Китай 81 033 3 217 67 910 🇮🇹 Италия 27 980 2 158 2 749 🇮🇷 Иран 14 991 853 4 590 🇪🇸 Испания 9 942 342 530 🇰🇷 Южная Корея 8 236 75 1 137 🇩🇪 Германия 7 272 17 67 🇫🇷 Франция 6 650 148 12 🇺🇸 США 4 594 85 17 🇨🇭 Швейцария 2 200 14 4 🇬🇧 Великобритания 1 551 56 21 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 181 511 7 126 78 088 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 11:00 17.03.2020 (по московскому времени)