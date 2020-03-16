Welt am Sonntag: США пытались получить эксклюзивные права на вакцину от коронавируса, которую разрабатывают в Германии

Дональд Трамп пытался переманить в США немецкую компанию CureVac, которая разрабатывает экспериментальную вакцину от коронавируса. Об этом сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве Германии. Интерес США к вакцине CureVac подтвердили и источники Reuters.

По данным Welt am Sonntag, на встрече с руководством CureVac в Белом доме в начале марта Трамп предлагал компании миллиард долларов. Взамен CureVac якобы должна была перенести свои исследования в США или предоставить американским властям эксклюзивный доступ к своей вакцине. Власти Германии сделали CureVac встречное предложение о финансовой помощи, писало Welt am Sonntag.

CureVac заявила, что «слухи о покупке компании» не соответствуют действительности и что в случае успешной разработки вакцины ею смогут воспользоваться зараженные коронавирусом по всему миру. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер приветствовал заявление CureVac в телеэфире, заявив, что «Германия не продается», пишет Deutsche Welle.

Два американских чиновника в разговоре с The New York Times назвали информацию о желании США получить эксклюзивный доступ к вакцине CureVac преувеличенной. По словам одного из них, Белый дом провел переговоры с более чем 25 компаниями, заявившими о разработке вакцины от коронавируса. Если она будет создана в США, власти поделятся ею с другими странами, заверил он.

CureVac — частная биофармацевтическая компания, штаб-квартира которой находится в немецком городе Тюбинген. CureVac ведет работу над экспериментальной вакциной от коронавируса, которая, как предполагается, будет готова для тестирования на людях к лету 2020 года.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 63 0 8 🇨🇳 Китай 81 003 3 203 67 017 🇮🇹 Италия 24 747 1 809 2 335 🇮🇷 Иран 13 938 724 4 590 🇰🇷 Южная Корея 8 162 75 510 🇪🇸 Испания 7 798 289 517 🇩🇪 Германия 5 795 11 46 🇫🇷 Франция 4 513 91 12 🇺🇸 США 3 478 63 12 🇨🇭 Швейцария 2 200 14 4 🇳🇴 Норвегия 1 221 3 1 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 167 428 6 440 76 034 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 12:30 16.03.2020 (по московскому времени)