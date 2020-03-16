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Welt am Sonntag: США пытались получить эксклюзивные права на вакцину от коронавируса, которую разрабатывают в Германии

Источник: Welt am Sonntag
Требует подтверждения

Дональд Трамп пытался переманить в США немецкую компанию CureVac, которая разрабатывает экспериментальную вакцину от коронавируса. Об этом сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве Германии. Интерес США к вакцине CureVac подтвердили и источники Reuters.

По данным Welt am Sonntag, на встрече с руководством CureVac в Белом доме в начале марта Трамп предлагал компании миллиард долларов. Взамен CureVac якобы должна была перенести свои исследования в США или предоставить американским властям эксклюзивный доступ к своей вакцине. Власти Германии сделали CureVac встречное предложение о финансовой помощи, писало Welt am Sonntag.

CureVac заявила, что «слухи о покупке компании» не соответствуют действительности и что в случае успешной разработки вакцины ею смогут воспользоваться зараженные коронавирусом по всему миру. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер приветствовал заявление CureVac в телеэфире, заявив, что «Германия не продается», пишет Deutsche Welle.

Два американских чиновника в разговоре с The New York Times назвали информацию о желании США получить эксклюзивный доступ к вакцине CureVac преувеличенной. По словам одного из них, Белый дом провел переговоры с более чем 25 компаниями, заявившими о разработке вакцины от коронавируса. Если она будет создана в США, власти поделятся ею с другими странами, заверил он.

CureVac — частная биофармацевтическая компания, штаб-квартира которой находится в немецком городе Тюбинген. CureVac ведет работу над экспериментальной вакциной от коронавируса, которая, как предполагается, будет готова для тестирования на людях к лету 2020 года.

Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
63
0
8
🇨🇳 Китай
81 003
3 203
67 017
🇮🇹 Италия
24 747
1 809
2 335
🇮🇷 Иран
13 938
724
4 590
🇰🇷 Южная Корея
8 162
75
510
🇪🇸 Испания
7 798
289
517
🇩🇪 Германия
5 795
11
46
🇫🇷 Франция
4 513
91
12
🇺🇸 США
3 478
63
12
🇨🇭 Швейцария
2 200
14
4
🇳🇴 Норвегия
1 221
3
1
...
...
...
...
📝 Всего в мире
167 428
6 440
76 034
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 12:30 16.03.2020 (по московскому времени)

Коронавирус