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РЖД объявили об отмене поездов в Латвию, Молдавию и на Украину. Эти страны закрыли свои границы из-за коронавируса

Источник: Интерфакс
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ОАО «Российские железные дороги» прекращает железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией и Украиной, которые ранее объявили о временном закрытии границ, чтобы попытаться замедлить распространение коронавируса.

Поезда из Москвы и Петербурга в Молдавию и на Украину отменяются со вторника, 17 марта, говорится в распространенном компанией сообщении.

Поезда из Риги в Москву и Петербург перестают ходить с 15 марта, в обратном направлении — с 16 марта.

«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — цитирует «Интерфакс» сообщение РЖД.

Также о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Украиной и Латвией объявила Белорусская железная дорога.

Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
59
0
8
🇨🇳 Китай
80 977
3 193
65 660
🇮🇹 Италия
21 157
1 441
1 966
🇮🇷 Иран
12 729
611
2 959
🇰🇷 Южная Корея
8 086
72
510
🇪🇸 Испания
6 391
195
517
🇩🇪 Германия
4 585
9
46
🇫🇷 Франция
4 480
91
12
🇺🇸 США
2 717
54
12
🇨🇭 Швейцария
1 359
13
4
🇬🇧 Великобритания
1 143
21
19
...
...
...
...
📝 Всего в мире
156 091
5 819
72 624
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 11:00 15.03.2020 (по московскому времени)

Украина закрыла границу с 16 марта, Латвия — с 17 марта. Обе страны объявили о временной приостановке авиа-, железнодорожного и автобусного сообщения.

Молдавия ранее запретила въезд иностранцев на свою территорию, а также приостановила авиа- и железнодорожное сообщение. Официально сухопутные границы Кишинев не закрывал, однако такое решение приняли граничащие с Молдавией Украина и Румыния. Власти Молдавии предупредили граждан, работающих за рубежом, что они не смогут вернуться в страну во время пасхальных каникул в странах Европы.

Пандемия коронавируса