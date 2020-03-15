РЖД объявили об отмене поездов в Латвию, Молдавию и на Украину. Эти страны закрыли свои границы из-за коронавируса

ОАО «Российские железные дороги» прекращает железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией и Украиной, которые ранее объявили о временном закрытии границ, чтобы попытаться замедлить распространение коронавируса.

Поезда из Москвы и Петербурга в Молдавию и на Украину отменяются со вторника, 17 марта, говорится в распространенном компанией сообщении.

Поезда из Риги в Москву и Петербург перестают ходить с 15 марта, в обратном направлении — с 16 марта.

«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — цитирует «Интерфакс» сообщение РЖД.

Также о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Украиной и Латвией объявила Белорусская железная дорога.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 59 0 8 🇨🇳 Китай 80 977 3 193 65 660 🇮🇹 Италия 21 157 1 441 1 966 🇮🇷 Иран 12 729 611 2 959 🇰🇷 Южная Корея 8 086 72 510 🇪🇸 Испания 6 391 195 517 🇩🇪 Германия 4 585 9 46 🇫🇷 Франция 4 480 91 12 🇺🇸 США 2 717 54 12 🇨🇭 Швейцария 1 359 13 4 🇬🇧 Великобритания 1 143 21 19 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 156 091 5 819 72 624 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 11:00 15.03.2020 (по московскому времени)

Украина закрыла границу с 16 марта, Латвия — с 17 марта. Обе страны объявили о временной приостановке авиа-, железнодорожного и автобусного сообщения.

Молдавия ранее запретила въезд иностранцев на свою территорию, а также приостановила авиа- и железнодорожное сообщение. Официально сухопутные границы Кишинев не закрывал, однако такое решение приняли граничащие с Молдавией Украина и Румыния. Власти Молдавии предупредили граждан, работающих за рубежом, что они не смогут вернуться в страну во время пасхальных каникул в странах Европы.