РЖД объявили об отмене поездов в Латвию, Молдавию и на Украину. Эти страны закрыли свои границы из-за коронавируса
ОАО «Российские железные дороги» прекращает железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией и Украиной, которые ранее объявили о временном закрытии границ, чтобы попытаться замедлить распространение коронавируса.
Поезда из Москвы и Петербурга в Молдавию и на Украину отменяются со вторника, 17 марта, говорится в распространенном компанией сообщении.
Поезда из Риги в Москву и Петербург перестают ходить с 15 марта, в обратном направлении — с 16 марта.
«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — цитирует «Интерфакс» сообщение РЖД.
Также о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Украиной и Латвией объявила Белорусская железная дорога.
Украина закрыла границу с 16 марта, Латвия — с 17 марта. Обе страны объявили о временной приостановке авиа-, железнодорожного и автобусного сообщения.
Молдавия ранее запретила въезд иностранцев на свою территорию, а также приостановила авиа- и железнодорожное сообщение. Официально сухопутные границы Кишинев не закрывал, однако такое решение приняли граничащие с Молдавией Украина и Румыния. Власти Молдавии предупредили граждан, работающих за рубежом, что они не смогут вернуться в страну во время пасхальных каникул в странах Европы.