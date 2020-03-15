На акции «похороны Конституции» в Петербурге задержаны более 10 человек

В Санкт-Петербурге во время акции «похороны Конституции», участники которой протестовали против поправок в основной закон, задержаны более 10 человек, сообщает «Медиазона».

Среди задержанных Анастасия Буракова из «Открытой России».

Участники акции пришли к зданию Конституционного суда и возложили цветы. После этого на Сенатской площади началась серия одиночных пикетов, некоторых участников которых задержали сотрудники правоохранительных органов.

Серия одиночных пикетов 15 марта проходит и у представительства Конституционного суда в Москве, сообщил один из организаторов акции журналист Илья Азар. Акция началась в 15:00 мск. О задержанных не сообщается.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, который ранее одобрили Госдума, Совет Федерации и законодательные собрания 85 субъектов РФ. В числе прочего предполагается, что после вступления поправок в силу Владимир Путин сможет еще два срока занимать пост президента.

Конституционный суд в экстренном порядке проверяет соответствие поправок основному закону страны. Решение он должен вынести в течение семи дней. После этого планируется провести всероссийское голосование по поправкам. Оно намечено на 22 апреля.