Конституционный суд собрал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Конституционный суд России в экстренном режиме начал проверять закон об изменении Конституции, подписанный 14 марта президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Русская служба „Би-би-си“».

Суд принял запрос президента проверить, соответствует ли закон о поправках главам 1, 2 и 9 Конституции, сразу после подписания документа. Закрытое заседание КС идет в бывшем здании Сената на Сенатской площади в Петербурге, подтвердили изданию в суде.

По данным «Русской службы „Би-би-си“», в заседании не участвует судья Константин Арановский, который в декабре в особом мнении по другому делу заявил, что Россия не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» СССР. 12 марта глава Конституционного суда Валерий Зорькин говорил, что Арановский находится на больничном.

Конституционный суд должен направить свое заключение президенту в течение семи дней.

До этого Конституционный суд рассматривал в экстренном режиме только запрос президента об одобрении договора о присоединении Крыма к России, указывает издание. Этот договор был подписан 18 марта 2014 года, в тот же день поступил в суд и уже на утро 19 марта Конституционный суд единогласно его одобрил.