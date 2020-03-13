Полицейского из ОВД «Щукино» подозревали в подбросе наркотиков. Но уволили его из-за селфи в морге

Начальника уголовного розыска московского ОВД «Щукино» Вячеслава Горнеева и его подчиненную лейтенанта Татьяну Пурышеву уволили со службы за фотографии на фоне тел в одном из моргов. Об этом РБК сообщил глава пресс-службы МВД Москвы Владимир Васенин.

В 2019 году политик Дмитрий Гудков сообщил, что полицейский Горнеев, вероятно, подбросил наркотики сотруднику телеканала «Звезда» Андрею Евгеньеву. Евгеньева осудили на три года в 2016-м.

О подбросе наркотиков сотрудниками щукинского отдела полиции в августе 2019 года рассказывал также москвич Никита Михеенко.

После заявлений Михеенко и Евгеньева о подбросе наркотиков и избиении в отделе полиции СК завел дело о превышении должностных полномочий, но в нем до сих пор нет фигурантов.

По словам Андрея Евгеньева, он и Михеенко осенью 2019 года опознали в Горнееве того, кто избивал их в отделении. Адвокат Евгеньева Игорь Михеев сказал «Медузе», что дело о превышении полномочий приостановили в декабре 2019 года.