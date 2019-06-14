Депутат Шаргунов попросил Генпрокуратуру проверить дело осужденного сотрудника телеканала «Звезда». Он утверждает, что ему подбросили наркотики

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить уголовное дело бывшего сотрудника телеканала «Звезда» Андрея Евгеньева, которое, возможно, было сфабриковано. Соответствующий депутатский запрос опубликовал оппозиционный политик Дмитрий Гудков, по просьбе которого он был составлен.

По словам Гудкова, случай Евгеньева очень похож на историю специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого незаконно преследовали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Редактор соцсетей «Звезды» Андрей Евгеньев, родившийся в Иваново, был задержан полицейскими в октябре 2016 года в московском районе Щукино. Как он утверждает, при обыске ему подкинули наркотики и избили. Евгеньев был осужден на три года, своей вины он не признает.

После вынесения приговора журналисту было возбуждено уголовное дело по факту подброса ему наркотиков. Фигурантов в нем нет. Приговор Евгеньеву не отменен. Он должен выйти на свободу в октябре 2019 года.