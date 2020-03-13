Газета Jornal O Dia сообщила о коронавирусе у президента Бразилии. Он это отрицает

Обновление. Президент Бразилии Жаир Болсонару, комментируя сообщения об обнаруженном у него коронавирусе, призвал не верить фейковым новостям в СМИ.

Первый анализ на коронавирус у 64-летнего президента Бразилии Жаира Болсонару дал положительный результат, сообщает газета Jornal O Dia со ссылкой на источники. 13 марта станут известны результаты второго теста, которые подтвердят или опровергнут заболевание у Болсонару.

12 марта президента Бразилии поместили под наблюдение после того, как коронавирусной инфекцией COVID-19 заболел его директор по коммуникациям Фабио Вайнгартен.

7 марта Жаир Болсонару и Фабио Вайнгартен посетили резиденцию президента США Мар-а-Лаго, где среди прочего контактировали с Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом. После того, как у Вайнгартена обнаружили COVID-19, в Белом доме заявили, что Трампа и Пенса не станут проверять на коронавирус.

13 марта министр внутренних дел Австралии Питер Даттон сообщил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. За несколько дней до этого он встречался с дочерью президента США Иванкой Трамп и генпрокурором США Уильямом Барром.