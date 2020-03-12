В Бразилии у чиновника, контактировавшего с Трампом, обнаружили коронавирус. Президент США сказал, что его это не касается

У директора по коммуникациям президента Бразилии Фабио Вайнгартена обнаружили коронавирусную инфекцию спустя несколько дней после того, как он участвовал в мероприятиях с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Associated Press.

Вайнгартен участвовал в трехдневной поездке президента Бразилии Жаира Болсонару в США. 7 марта он был в резиденции президента США Мар-а-Лаго, в том числе стоял позади двух президентов во время их совместного выступления.

Дональд Трамп, комментируя диагноз Вайнгартена, сказал, что его это «не касается», сообщает Axios.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс почти не контактировали с заболевшим человеком, поэтому сейчас их не станут тестировать на коронавирус.