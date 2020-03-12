В ОАЭ житель России заразился коронавирусом

Житель России заразился коронавирусной инфекцией в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает агентство WAM со ссылкой на Минздрав ОАЭ.

12 марта в стране обнаружили 11 новых случаев заражения, в основном у граждан других стран. Общее число заболевших в ОАЭ достигло 85 человек.

Всех людей с коронавирусом поместили на карантин. Новые заразившиеся находятся в стабильном состоянии.

Ранее в ОАЭ коронавирус обнаружили у трех членов российской команды велогонщиков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила распространение новой коронавирусной инфекции в мире пандемией. В России, по данным на 11 марта, коронавирус обнаружили у 28 человек, в том числе у 25 россиян.