В Госдуме обнаружили депутата, который не самоизолировался после возвращения из Франции. На карантин отправят всех, кто с ним общался

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов недавно вернулся из Франции, но скрыл это и не обеспечил необходимый двухнедельный режим самоизоляции. Об этом на заседании заявил Владимир Жириновский. По словам Жириновского, эту информацию партия получила «из Шереметьево».

После своего возвращения Катасонов посещал заседания Государственной думы; в том числе он присутствовал на заседании по принятию поправок в Конституцию, где выступал Владимир Путин.

В Госдуме нашли депутата, который не ушел на карантин Meduza

По предложению спикера Вячеслава Володина Катасонову на две недели аннулировали пропуск в Думу. «В отношении его помощников, с кем общался, должны быть такие же решения. И, коллеги во фракции с пониманием отнеситесь — вот тот ряд, где находился наш коллега, ряд выше и ниже — на карантин. Ну и, коллеги, те, кто общался, также на карантин», — предложил Володин.

Сам Катасонов заявил «Открытым медиа», что ничего не имеет против решения отправить его на карантин, но затруднился ответить, почему проигнорировал требование о самоизоляции. Он также отметил, что во время выступления Путина сидел далеко от трибуны и вряд ли мог подвергнуть президента опасности.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин своим указом потребовал от всех жителей города, прилетевших из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу (Франция входит в их число) обеспечить себе домашнюю изоляцию сроком на две недели — не ходить на работу и минимизировать посещение общественных мест.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой 11 марта сообщил, что отправился на самоизоляцию. Перед этим он вернулся из Франции, где принимал участие в работе ПАСЕ.