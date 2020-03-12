Минфин США ввел санкции в отношении «дочки» «Роснефти»

Министерство финансов США ввело санкции в отношении швейцарской компании TNK Trading International, подконтрольной «Роснефти».

В сообщении Минфина сказано, что компания выступала в качестве посредника при продаже и транспортировке нефти Венесуэлы.

В начале февраля Минфин США включил в санкционный список другую дочернюю структуру «Роснефти» Rosneft Trading.

Минфин США потребовал свернуть бизнес с TNK Trading и Rosneft Trading до 20 мая.

В марте 2019 года в Госдепартаменте США заявили, что «Роснефть» нарушает санкции, продолжая закупать венесуэльскую нефть. Министр иностранных дела РФ Сергей Лавров в ответ заявил, что требования прекратить закупку венесуэльской нефти «противоречат международному праву».

В апреле 2019-го агентство Reuters сообщило, что власти Венесуэлы с помощью «Роснефти» обходят санкции, запрещающие продажу нефти. После выхода публикации «Роснефть» пообещала добиться запрета Reuters в России. В итоге агентство внесло исправления в свой материал.