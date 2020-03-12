Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги против обнуления президентских сроков Путина

Обновление. Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг на 50 тысяч человек против внесения поправок в Конституцию, который на 21 марта заявил комитет кампании «НЕТ». Его представители подали новое уведомление о проведении 22 марта митинга на 4,9 тысячи человек.

Департамент региональной безопасности Москвы отказался согласовать движению митинги против обнуления президентских сроков для Владимира Путина, заявленные на 21 и 22 марта.

В ответе департамента, опубликованном в твиттере движения, сказано, что митинг 22 марта не согласован из-за указа мэра Москвы Сергея Собянина, запрещающего проводить массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек.

Также мэрия Москвы отказалась согласовать митинг, заявленный на 21 марта, сообщил «Медузе» пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин.

Первоначально «Гражданское общество» заявило оба митинга на 25 тысяч человек, но после выхода указа Собянина предложило провести акции с участием 4,5 тысячи человек.

«Гражданское общество» готовится подать иск в суд из-за решения властей Москвы. Председатель движения Михаил Светов сообщил «Медузе», что организация готова оспорить решение мэрии во всех инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека.

Дополнение. Первоначально в заметке говорилось об отказе согласовать митинг 22 марта. В материал добавлена информация о митинге 21 марта, а также комментарий Михаила Светова.

О предложении обнулить президентские сроки для Владимира Путина стало известно 10 марта во время рассмотрения законопроекта об изменении Конституции РФ. Сам Путин говорил, что обнуление сроков будет допустимо, если за это выскажется Конституционный суд. Если ограничения для Путина снимут, он потенциально сможет оставаться на посту президента до 2036 года.