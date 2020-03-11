«Содержусь в одиночестве. Это пытки». Обвиняемый в фабрикации дела Ивана Голунова пожаловался на условия в СИЗО

Бывший руководитель отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец, задержанный по , заявил, что не причастен к преступлению и не согласен со своим нахождением под стражей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я ходил [в изоляторе] в маленькой робе. На мне даже не застегивались штаны. В ИВС меня посадили вместе с ранее судимым, что запрещено законом. Содержусь в одиночестве, не как офицер, а как террорист или изменник Родины. Это пытки. Может кому-то нравится сидеть в клетке или пытки, но это не для меня», — рассказал бывший полицейский об условиях своего содержания под стражей.

Выступая в среду в Мосгорсуде, рассматривающем апелляционную жалобу на его арест, Ляховец добавил, что ознакомился с судебными материалами, но не нашел в них своей причастности к преступлениям.

Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин в свою очередь заявил, что все видеозаписи, которые велись во время задержания журналиста, уже уничтожены.

По итогам рассмотрения жалобы Мосгорсуд отказался перевести Ляховца под домашний арест и оставил его в СИЗО.

Сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Игорь Ляховец были задержаны по делу журналиста «Медузы» в конце января. Их обвиняют в фабрикации материалов дела и незаконном хранении наркотиков. Коновалов и Уметбаев признали свою вину. Предполагаемым организатором преступления следствие считает Ляховца.