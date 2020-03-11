Голосовой помощник «Алиса» научилась читать тексты в браузере

Голосовой помощник «Алиса» научилась озвучивать тексты в «Яндекс.Браузере», сообщили «Медузе» в компании «Яндекс».

Новая функция доступна с 11 марта всем пользователям устройств на Android и компьютеров с Windows. Пока озвучка работает только на русском языке.

Чтобы включить функцию, необходимо нажать в браузере на кнопку с наушниками — она появится на тех страницах, где доступен режим чтения. Также функцию можно вызвать голосовой командой «Слушай, Алиса, прочитай эту страницу».

При чтении «Алиса» процитирует только основной текст, не обращая внимания на кнопки, баннеры, пункты меню и другие посторонние элементы, рассказали в компании.

Голосовой помощник также может читать фрагменты текста — для этого нужно выделить фрагмент и выбрать функцию «Озвучить» в контекстном меню.