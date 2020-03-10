Два члена «банды ГТА», сбежавшие из России, получили по 25 лет тюрьмы в Таджикистане

Сбежавшие из России участники «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов получили по 25 лет лишения свободы в Таджикистане. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Приговор Гуломову и Каримову вынес суд Согдийской области Таджикистана. Они были признаны виновными в участии в вооруженной группе, совершении убийств, разбойных нападений и других преступлений на территории РФ.

Гуломов и Каримов сбежали из России после задержания других членов «банды ГТА». Их задержали в Таджикистане в конце 2014 года. Они являются таджикскими гражданами, поэтому их осудили на родине, а не выдали в Россию.

«Банда ГТА» нападала на водителей в Московской и Калужской областях в 2012-2014 годах. Следствие считало, что в банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии, которые убили 17 человек и ранили еще двоих.

В 2017 году пятеро фигурантов дела «банды ГТА» напали в Мособлсуде на конвоиров и забрали их оружие. Четверо нападавших погибли. По делу о попытке побега четыре конвоира получили условные сроки.

В 2018 году Мособлсуд вынес приговор оставшимся в живых членам «банды ГТА». Четыре фигуранта дела получили пожизненные сроки, пятый — 20 лет лишения свободы.