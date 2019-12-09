Конвоиры, обвинявшиеся в побеге членов «банды ГТА» в Мособлсуде, получили условные сроки
Красногорский городской суд приговорил четверых сотрудников полиции к условным срокам по делу о побеге членов «банды ГТА», которых они конвоировали в Мосгорсуде.
Суд признал бывшего командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД РФ по Московской области Алексея Гришина, заместитель командира взвода Алексея Маханьков, а а также два старших полицейских конвоя Елизавету Лукьянову и Михаила Фартушняка виновными в халатности.
Гришину и Фартушняку назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, Маханькову и Лукьяновой — двух и полутора лет условно.
Сторона обвинения просила суд назначить всем фигурантам, кроме Лукьяновой, реальное наказание — пребывание в колонии-поселении.
1 августа 2017 года в здании Московского областного суда пятеро фигурантов дела «банды ГТА» напали на двоих конвоиров и забрали их оружие. Трое нападавших были убиты прибывшими на место происшествия бойцами Росгвардии, еще двое — получили тяжелые ранения (позже один раненый умер). Также пострадали двое конвоиров и боец Росгвардии.
Единственный выживший после попытки побега фигурант «дела ГТА» был приговорен к 20 годам лишения свободы за нападение на конвой в суде. Также суд назначил ему пожизненный срок по основному делу.