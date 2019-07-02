Участник «банды ГТА» получил 20 лет за нападение на конвой в суде. Ранее ему дали пожизненный срок за убийства водителей

Мособлсуд приговорил к 20 годам лишения свободы участника « » Хазратхона Додохонова по обвинению в нападении на конвоиров при попытке бегства из суда, сообщает «Интерфакс».

В августе 2017 года пятеро фигурантов дела «банды ГТА» напали в Мособлсуде на конвоиров и забрали их оружие. Четверо нападавших погибли. Пострадали двое конвоиров и боец Росгвардии.

В августе 2018 года Додохонова приговорили к пожизненному заключению за убийства и нападения на водителей. Сейчас суд окончательно назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он будет сидеть в колонии особого режима.