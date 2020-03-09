В Нидерландах начались слушания по делу о крушении малайзийского «боинга» в Донбассе. Обвиняемые в суд не пришли

Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

Обновлено. Председательствующий судья Хэндрик Стейнхаус сказал, что для вынесения решения потребуется более 14 дней.

«На данный момент 49 [родственников погибших] высказали желание выступить в суде, 82 — обратиться к суду письменно, 84 — обратиться за денежными компенсациями», — передает «Интерфакс» слова судьи.

Цифры не окончательные, поскольку не все родственники погибших определили свою позицию, добавил судья.

Подозреваемые по делу — трое россиян и гражданин Украины — в суд не пришли.

Объединенная следственная группа под руководством Нидерландов в июне 2019 года предъявила обвинения по делу о катастрофе MH17 россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур сбили в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, две трети пассажиров — граждане Нидерландов.

Расследовательская группа пришла к выводу, что лайнер сбили ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который, по мнению следствия, принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.