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298 пустых стульев у посольства России в Гааге в память о погибших при крушении MH17. Фотография
17:05, 8 марта 2020
Источник: Meduza
9 марта в Гааге начнется суд по делу о крушении малазийского «боинга» в Донбассе в 2014 году. В деле
четверо обвиняемых
, но ни один из них не
появится
в суде. Накануне начала слушаний родственники погибших при авиакатастрофе
провели
акцию против отказа России сотрудничать со следственной группой по делу о крушении рейса MH17. Они выставили около российского посольства в Гааге 298 пустых белых стульев — по числу людей, которые погибли на борту «боинга». Родственники расставили стулья в ряды, как сидения в самолете, и поставили рядом табличку с надписью «Правосудия для MH17». После этого участники акции устроили две минуты молчания.
Robin van Lonkhuijsen / EPA / Scanpix / LETA
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