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298 пустых стульев у посольства России в Гааге в память о погибших при крушении MH17. Фотография

Источник: Meduza
9 марта в Гааге начнется суд по делу о крушении малазийского «боинга» в Донбассе в 2014 году. В деле <a href="https://meduza.io/feature/2019/06/19/niderlandy-nazvali-pervyh-obvinyaemyh-v-krushenii-mh17-eto-igor-strelkov-i-troe-ego-podchinennyh-iz-dnr" target="_blank">четверо обвиняемых</a>, но ни один из них не <a href="https://ria.ru/20200308/1568304906.html?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop&amp;utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.by%2Fnews" target="_blank">появится</a> в суде. Накануне начала слушаний родственники погибших при авиакатастрофе <a href="https://apnews.com/11d85b1df920e67f284d3a76b75eb019" target="_blank">провели</a> акцию против отказа России сотрудничать со следственной группой по делу о крушении рейса MH17. Они выставили около российского посольства в Гааге 298 пустых белых стульев — по числу людей, которые погибли на борту «боинга». Родственники расставили стулья в ряды, как сидения в самолете, и поставили рядом табличку с надписью «Правосудия для MH17». После этого участники акции устроили две минуты молчания.
9 марта в Гааге начнется суд по делу о крушении малазийского «боинга» в Донбассе в 2014 году. В деле четверо обвиняемых, но ни один из них не появится в суде. Накануне начала слушаний родственники погибших при авиакатастрофе провели акцию против отказа России сотрудничать со следственной группой по делу о крушении рейса MH17. Они выставили около российского посольства в Гааге 298 пустых белых стульев — по числу людей, которые погибли на борту «боинга». Родственники расставили стулья в ряды, как сидения в самолете, и поставили рядом табличку с надписью «Правосудия для MH17». После этого участники акции устроили две минуты молчания.
Robin van Lonkhuijsen / EPA / Scanpix / LETA