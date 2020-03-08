В России выявили три новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки обнаружено еще три человека, зараженных коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Заболевшие выявлены в Московской, Калининградской и Белгородской областях.
Таким образом, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло до 17.
Остальные 14 случаев: двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), 11 граждан РФ, вернувшихся из Италии (один москвич был выписан 7 марта), и один эпизод заболевания гражданина Италии, который учится в медуниверситете в Петербурге по обмену. Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань. Они были 8 марта выписаны из больницы после выздоровления.