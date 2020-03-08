Путин определил полномочия Медведева в Совбезе. Бывший премьер работает там уже почти два месяца

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором определил полномочия Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Зампред Совбеза, в частности, информирует президента по вопросам национальной безопасности, согласовывает ежегодный доклад совета и разъясняет его решения, а также участвует в выработке и реализации внешнеполитического курса России.

Обязанности зампреда Совбеза частично дублируют полномочия секретаря Совбеза, которые тоже описаны в президентском указе.

15 января Дмитрий Медведев ушел с поста премьер-министра России. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин предложил провести конституционную реформу.

16 января Медведев стал заместителем председателя Совета безопасности (председателем является Путин). Эту должность создали специально для Медведева. Его полномочия на ней были неизвестны.

На новой должности Путин назначил Медведеву зарплату 618 тысяч рублей.